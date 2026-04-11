Un uomo è stato arrestato due giorni fa e portato nel carcere dei Miogni, dove si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. Durante l’udienza di venerdì mattina, l’uomo ha negato ogni coinvolgimento in una rapina avvenuta a Varano Borghi e ha denunciato di aver riportato ferite. L’arrestato si trova ora in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie.

L’udienza di convalida per l’arresto di Del Grande si è svolta venerdì mattina presso il carcere dei Miogni, dove il soggetto è stato trattenuto dopo la cattura avvenuta due giorni fa. Durante il colloquio durato circa quaranta minuti con il giudice Elia, l’uomo ha respinto ogni coinvolgimento nelle attività criminali legate alla rapina, sostenendo inoltre di aver rinvenuto le chiavi all’interno del quadro dell’autovettura. Le dinamiche dell’interrogatorio e lo stato del detenuto. La difesa è stata affidata all’avvocato Cristina Bono, la quale ha riferito che il proprio assistito ha mostrato segni fisici di sofferenza durante l’incontro con le autorità giudiziarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina a Varano Borghi: Del Grande nega tutto e denuncia ferite

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Il responsabile della "strage dei fornai" si era allontanato a Pasqua dalla casa lavoro di Alba ed era stato catturato ieri a Varano Borghi: si trovava su un'auto sottratta con la forza poco prima a una 69enne di Sesto Calende. Del Grande, che dovrà rispondere a - facebook.com facebook

Ferito #carabiniere, arrestato Elia Del Grande nel Varesotto. Bloccato a Varano Borghi dopo la fuga dalla casa-lavoro di Alba. x.com