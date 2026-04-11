In attesa della partita contro il Pisa, si sta assistendo a un cambiamento nelle dinamiche tra i due allenatori coinvolti. Si parla di un patto rotto e di un addio che sembra ormai inevitabile, con il ruolo di una figura chiave che lascia il suo incarico. La squadra si trova in una fase di incertezza, mentre le voci di un possibile cambiamento si fanno sempre più insistenti.

Nel silenzio gravido di tensione che precede la sfida contro il Pisa, la Roma ha assistito alla demolizione metodica di un’illusione. Le parole di Claudio Ranieri, pronunciate con la fermezza di chi non ha più nulla da difendere se non la propria integrità, hanno squarciato il velo di ipocrisia che avvolgeva Trigoria. Non è stata una semplice intervista, ma un atto di separazione chirurgica tra le responsabilità della società e le ambizioni, ora percepite come pretese, di Gian Piero Gasperini. Mentre la piazza ancora metabolizzava le frizioni sotterranee dei mesi scorsi, il “Senior Advisor” ha scelto di esporre la nuda verità di un mercato nato sotto il segno del compromesso e della necessità, trasformando il rapporto tra tecnico e dirigenza in una rottura insanabile che profuma di fine ciclo prima ancora di aver toccato l’apice. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Ranieri e Gasperini: il patto infranto e l’addio del garante

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