Il rapper Rancore ha annunciato il rilascio del suo nuovo album intitolato “Tarek da Colorare”. In questa nuova fase, l’artista spiega di aver deciso di ripartire da zero per riscoprire se stesso. Dopo aver lavorato sul progetto “Xenoverso”, ha scelto di intraprendere un percorso differente, portando avanti il suo stile e le sue tematiche con nuove ispirazioni. La pubblicazione dell’album segue questa volontà di rinnovamento personale e artistico.

Dopo aver esplorato le dimensioni dello “Xenoverso”, Rancore compie un nuovo passo nel suo viaggio, pubblicando il nuovo album “Tarek da Colorare”. In quel cosmo fatto di visioni, cronache dal futuro e personaggi sospesi tra realtà e immaginazione, il rapper conduce il racconto sempre più lontano dai confini del reale. La scelta è una, drastica e necessaria per reinserirlo nella realtà: amnesia. Intervista a Rancore per l’uscita dell’album “Tarek da Colorare”. È da questa frattura che nasce il nuovo capitolo. Privato dei ricordi di quell’universo, Tarek si ritrova a dover ricostruire da zero il proprio modo di stare nel mondo e riscoprire se stesso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rancore torna con il nuovo album “Tarek da colorare: “Riparto da zero per ritrovare me stesso” – Intervista

Rancore cancella i ricordi: ecco Tarek da Colorare, il nuovo albumRancore presenta Tarek da Colorare, un nuovo progetto discografico che segna il ritorno dell’artista alla realtà dopo l’esperienza dello Xenoverso.

Mika torna con il nuovo album Hyperlove: coinvolgente, allegro, guidato da un forte senso di libertà creativa. La video-intervista(askanews) – Coinvolgente, allegro e vibrante, Mika torna a fare musica con una grande potenza emotiva che si sprigiona in Hyperlove il nuovo album...

Rancore (feat. Clave)

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Tarek da colorare rimane in bianco e nero. Il nuovo album di Rancore pretende attenzione, senza rumori di sottofondoUn disco che è sinonimo di coraggio, scritto da un coraggioso per coraggiosi. Rancore dimostra ancora di sapere qual è il compito dell’artista: dire la verità e saperla raccontare con una propria chia ... mowmag.com

Rancore: Sono un giullare matto che insulta i reIl tuo qual è? Il mio è quello del giullare, l’unica figura che può insultare il re, al contrario del popolo. Il giullare è matto, ma dice spesso la verità e ricorda al re di non essere matto, per ... rockol.it

RANCORE - TAREK DA COLORARE / Instore Tour @ Galleria Del Disco - Firenze - facebook.com facebook

Rancore, nuovo album e nuovo tour per il rapper: «Con "Tarek da colorare" sto cercando di ritrovarmi» x.com