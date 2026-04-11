Rami spezzati pericolanti vicino alla chiesa di Fratte | intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Barbuti a Fratte per rimuovere alcuni rami spezzati che rappresentavano un rischio di caduta. L’intervento si è reso necessario dopo aver riscontrato la presenza di parti di alberi pericolanti nelle vicinanze dell’edificio religioso. Nessun altro dettaglio o conseguenza è stato comunicato riguardo all’accaduto.

Vigili del Fuoco in azione, questa mattina, per rimuovere dei rami spezzati pericolanti nei pressi della chiesa di Santa Maria dei barbuti a Fratte. L'interventoProbabilmente a causa dei venti degli scorsi giorni i passanti hanno individuato dei rami pericolosamente in bilico ed hanno contattato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Tromba d'aria, rami spezzati ed alberi caduti nella notte: decine di interventi dei vigili del fuocoGli operatori del 115 sono usciti per 26 volte tra le 21 e l'una di notte: le situazioni più gravi tra Fontanellato, Montechiarugolo e Sorbolo... Rami pericolanti lungo la strada pubblica, l'intervento di messa in sicurezza operato dai vigili del fuocoMONTECAROTTO – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi poco dopo le 12.