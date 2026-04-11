Ralf Schumacher ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione di Red Bull dopo l’annuncio dell’uscita di Adrian Newey. Secondo il ex pilota, questa decisione potrebbe comportare difficoltà maggiori per la squadra rispetto a quanto si pensasse inizialmente. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui possibili impatti, ma le parole di Schumacher indicano una valutazione negativa sulla stabilità futura del team.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ralf Schumacher ha espresso notevoli preoccupazioni riguardo al setup tecnico di Red Bull, affermando che la squadra necessita di rinforzi urgenti. In particolare, il giovane ingegnere Pierre Wache viene messo in discussione dopo l’uscita di Adrian Newey dalla squadra nel 2024. Con un inizio di stagione deludente, la situazione ha destato preoccupazione tra i fan e gli esperti del settore. La scorsa stagione, Wache era riuscito a mantenere la sua posizione nel team introducendo un importante aggiornamento che ha rivitalizzato la sfida al titolo di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ralf Schumacher intravede problemi più gravi in Red Bull dopo l’uscita di Adrian Newey.

Leggi anche: Adrian Newey riconosce che alcuni problemi dell’Aston Martin 2026 dipendono da lui.

Leggi anche: Schumacher avverte: i migliori piloti F1 dovrebbero restare lontani da Red Bull, anche senza Verstappen.

Si parla di: F1 | Red Bull, Schumacher pesante su Verstappen: Se si ritira, alla F1 non interessa.

Ralf Schumacher, il figlio David attacca la madre Cora: «Ha problemi mentali, lo picchiava. Deve lasciarci in pace»Non terminano le polemiche intorno alla famiglia di Ralf Schumacher. L'ex pilota, fratello di Michael Schumacher, è stato attaccato dall'ex moglie Cora Brinkmann, dalla quale è divorziato dal 2015. A ... leggo.it

David Schumacher rivela: Mia madre Cora aveva problemi mentali, si è messa a picchiare mio padre Ralf senza sosta. E lei lascia i socialLa battaglia legale e mediatica tra Ralf Schumacher e la sua ex moglie Cora Brinkmann non accenna a placarsi. Dopo la polemica sulla vendita della villa di famiglia a Salisburgo, è il figlio David a ... ilfattoquotidiano.it