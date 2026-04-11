Durante la notte di Pasqua, nella zona di Atripalda, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro alcune abitazioni in Contrada Alvanite. Le forze dell’ordine hanno effettuato sequestri e arresti sul posto, successivamente convalidati. La vicenda ha portato a un intervento immediato delle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire le responsabilità e ricostruire l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Si stringe il cerchio sull’episodio della notte di Pasqua ad Atripalda, dove diversi colpi di arma da fuoco furono esplosi in Contrada Alvanite contro alcune abitazioni. Nelle ultime ore, Pellegrino e Giuseppe Capaccio, padre e figlio, sono stati tradotti in carcere in esecuzione di misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria. Determinante, secondo quanto emerge, il lavoro investigativo condotto dai Carabinieri, che avrebbero raccolto elementi ritenuti chiari e concordanti nei confronti dei due indagati. Un ruolo chiave sarebbe stato svolto anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, acquisite subito dopo i fatti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Raid armato nella notte di Pasqua: convalidati sequestri e arresti

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