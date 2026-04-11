A Campagnatico, in provincia di Grosseto, le autorità hanno effettuato una perquisizione nella casa di Azzurra Canuti, una ragazza di 25 anni scomparsa il 18 marzo scorso. La scomparsa di Azzurra ha suscitato preoccupazione tra i familiari e la comunità locale. Le ricerche continuano senza esito e al momento non sono stati trovati elementi utili per rintracciarla. La procura ha avviato indagini sulla vicenda.

Campagnatico (Grosseto), 11 aprile 2026 – Cresce la preoccupazione in Maremma per Azzurra Canuti, 25 anni, la ragazza scomparsa ormai dal 18 marzo. Da quel giorno i genitori, Lamberto e Antonella, non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei. La ragazza aveva comunicato di andare a Milano, in discoteca con amici. Poi la telefonata della madre perché da giorni non la sentiva e quella voce maschile che risponde e dice “Sì Azzurra, Azzura si” e poi tutto finisce. Il telefono della ragazza diventa muto da quel 18 marzo. https:www.lanazione.itcronacaazzurra-scomparsa-ragazza-wjrzirl9 Sulla vicenda stanno lavorando la prefettura di Milano, e anche la procura di Milano, in collegamento con la procura di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazza di 25 anni scomparsa: Azzurra ancora non si trova. Perquisizione nella sua casa

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Buonasera, sono una ragazza di età 19 anni, sono in cerca di un lavoretto estivo ma anche di inverno sabato e domenica ... Frequento l'Istituto alberghiero, sono una ragazza molto precisa nel fare il mio lavoro e amo il mondo della sala - bar, ma cerco anche - facebook.com facebook

Dal coraggio di andare controcorrente al sapersi reinventare come forma di forza. L’iconica cantante e manager discografica spegne 80 candeline: ecco, 10 lezioni di empowerment che abbiamo imparato da Caterina «la Grande» x.com