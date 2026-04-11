Dopo la partita contro l'Udinese, il centrocampista francese ha commentato i fischi rivolti a un suo compagno di squadra, affermando che sono stati brutti e che bisogna aiutarlo. Ha inoltre analizzato la prestazione della squadra, spiegando che è stata disordinata, con due gol subiti e un andamento confuso durante il resto del match. Ha concluso dicendo che l'intera squadra deve migliorare e mantenere la concentrazione.

L’avvocato difensore parla francese, come nei grandi studi internazionali, e ha il fisico da guardia del corpo. Adrien Rabiot un’ora dopo la fine di Milan-Udinese interviene in difesa di Rafa Leao e non era scontato, considerato il momento: “Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un po’ brutto”. Rabiot resta sul carro di Rafa, un carro che negli ultimi mesi si è svuotato. Gli abbonati sono saltati già in corsa e in questo 11 aprile, per la prima volta, lo hanno fischiato con decisione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabiot difende Leao: "Quei fischi sono stati brutti. Dobbiamo aiutarlo, se fate così..."

Rabiot polemico coi tifosi del Milan: “La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao”Adrien Rabiot polemico col pubblico di San Siro dopo la sconfitta del Milan con l'Udinese: “La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao;...

Rabiot: “Siamo andati in giro per il campo. Deluso dei fischi a Leao, va aiutato”Avverti Allegri preoccupato? "È stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo.