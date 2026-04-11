Quel collegamento non è inclusivo Tratto Albornoz-via Barocci nel mirino

Un collegamento tra la Fortezza Albornoz e via Barocci è stato contestato perché considerato non accessibile e privo di inclusività. L’opposizione ha richiesto chiarimenti e approfondimenti sulla questione. La questione riguarda principalmente le caratteristiche del percorso e la sua capacità di garantire un accesso equo a tutti. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sulle eventuali soluzioni proposte è stata resa nota.

Collegamento Fortezza Albornoz e via Barocci: non è inclusiva né accessibile e l’opposizione vuole vederci chiaro. Sopratutto per quanto riguarda la mancanza l’impossibilità di accedere al percorso con carrozzine e aiuti deambulatori. Così la leader di ‘Futura’ in Consiglio comunale a Urbino e la consigliera Alice Amadori, con i colleghi di minoranza, hanno firmato un’interrogazione. Il progetto riguarda il consolidamento e il risanamento dell’area del parco delle Vigne con un percorso che collega, appunto, via Barocci alla Fortezza Albornoz, finanziato con oltre 1,5 milioni di euro di fondi pubblici e inserito nel percorso di valorizzazione dell’area panoramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Quel collegamento non è inclusivo". Tratto Albornoz-via Barocci nel mirino Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissimeCalciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Calciomercato Juve: il colpo che... Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagliCalciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Mateta, irrompe una nuova...