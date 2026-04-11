Quarantacinque anni di musica nelle scuole medie di Ancona la celebrazione al Teatro delle Muse

Quarantacinque anni fa, nel 1980, la musica è stata introdotta nelle scuole medie di Ancona. Oggi, quasi cinquant’anni dopo, questa presenza si è consolidata come parte integrante della vita scolastica e culturale della città. La celebrazione di questo traguardo si è svolta al Teatro delle Muse, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni locali. La manifestazione ha riconosciuto il ruolo che la musica ha avuto nel percorso formativo e sociale della comunità.