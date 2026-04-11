Quanti pregiudizi sulla civiltà giudaico-cristiana

Un articolo analizza i pregiudizi diffusi sulla civiltà giudaico-cristiana, focalizzandosi sulla convinzione che il mondo sia diviso in due grandi emisferi opposti. Da un lato ci sono le nazioni considerate civili, prevalentemente europee e atlantiche, dall’altro le aree asiatiche viste come meno sviluppate. Il testo mette in discussione questa suddivisione e le sue implicazioni senza trarre conclusioni, limitandosi a presentare i punti chiave della questione.

Indica già nel titolo il suo bersaglio. Ovvero l’idea che il mondo sia diviso in due emisferi ingiustamente contrapposti, l’uno, euro -atlantico, civilizzato e l’altro, asiatico, considerato barbaro. Un’impostazione da cui risulta chiaro quanto una parte del mondo viva ancora nel complesso d’inferiorità e nel vecchio mito dei guasti del colonialismo europeo. Ma procediamo per ordine. Bessis è una musulmana secolarizzata e intelligente, ma ha sbagliato “format”: il pamviltà giudaico-cristiana è un’impostura? Un pamphlet è per definizione uno scritto breve e polemico, che mal si attaglia a letture organiche di fenomeni socio-culturali complessi come il giudeo-cristianesimo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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