Quando la Visitazione ritornerà Nuovi e giovani percorsi turistici

Un nuovo progetto di percorsi turistici dedicati alla Visitazione sta prendendo forma a Carmignano. L’idea, proposta da Noelia Ibarra, mira a creare itinerari rivolti a visitatori di tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi legati alla tradizione religiosa e culturale della zona. La pianificazione di queste iniziative si inserisce nel tentativo di rilanciare il turismo locale e coinvolgere giovani e nuove figure nel settore.

Quali percorsi turistici quando la Visitazione tornerà a Carmignano? L’idea arriva da Noelia Ibarra (Paraguay), Duaa Osama Mohamed Abdelrahim (Sudan), Zahra Gholizadeh (Iran), Kerem Can Bahciva (Turchia), i quattro giovani studenti stranieri in forza all’Università di Firenze, che hanno svolto un tirocinio formativo al Comune di Carmignano ed è stata apprezzata dalla Commissione comunale edilizia. I quattro ricercatori, del master in “Urban and regional planning and design for sustainability” della Scuola di architettura Unifi, hanno immaginato il ritorno della “Visitazione”, il capolavoro del Pontormo, nella chiesa dei santi Michele e Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando la Visitazione ritornerà. Nuovi e giovani percorsi turistici La Serie A abbandona il pallone arancione dopo le proteste: quando ritornerà quello biancoDal prossimo weekend il pallone arancione andrà in pensione dopo due mesi di polemiche: debutterà il nuovo Orbita Serie A Fifa Quality Pro di colore... Melek Il Coraggio Di Una Madre, Interrotta: Ecco Quando Ritornerà In Onda!La soap Melek salta la programmazione del 2 febbraio 2026: ecco perché Real Time ha deciso di rinviare la messa in onda e quando ripartirà la serie.