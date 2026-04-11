Puglia 15 nuovi progetti per combattere il cancro al seno

In Puglia sono stati annunciati 15 nuovi progetti dedicati alla lotta contro il cancro al seno. Questa mattina, presso il Circolo della Vela a Bari, la presidente del comitato regionale ha presentato un piano di interventi che coinvolge vari ospedali della regione. La proposta prevede l’attuazione di iniziative specifiche per il miglioramento delle strutture e dei servizi dedicati alla diagnosi e alla cura della patologia.

A Bari, presso il Circolo della Vela, la presidente del comitato regionale Catucci ha illustrato questa mattina un piano di interventi concreti che coinvolgerà diversi presidi ospedalieri pugliesi. Grazie alle donazioni raccolte durante l’ultimo anno e alla partecipazione massiccia di 25mila persone alla manifestazione Race for the cure, Komen Puglia finanzierà 15 progetti mirati al supporto delle donne colpite dal cancro, offrendo servizi gratuiti che spaziano dalla diagnostica avanzata all’assistenza psicologica. L’impatto della rete territoriale sulla salute pubblica. Il cuore operativo di queste iniziative si distribuirà tra i principali...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, 15 nuovi progetti per combattere il cancro al seno ‘Col seno di poi’, Federica Ruggero racconta la sua esperienza dopo una diagnosi di cancro al senoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Scoperta la molecola che blocca il cancro al senoIl cancro al seno triplo negativo è tra le forme più aggressive e difficili da trattare della malattia, rappresentando circa il 15% di tutti i casi...