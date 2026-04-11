A 37 anni, un uomo ha deciso di tentare di acquistare un paio di scarpe Supreme, un’icona della moda streetwear. L’esperienza gli ha fatto riflettere sulla sua età e sui cambiamenti nel modo di vivere la moda. La sua storia è stata condivisa attraverso una newsletter dedicata alle tendenze e agli stili del momento, pubblicata da una nota rivista di moda italiana.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Quando inizi a lavorare mentre abiti ancora con i tuoi genitori ti senti inarrestabile. Senza un affitto da pagare, bollette e spese improvvise, ogni centesimo guadagnato può essere investito in qualcosa di superfluo. Io, ad esempio, spendevo una buona parte del mio stipendio da copywriter di una piccola agenzia pubblicitaria in vestiti e scarpe. Parliamo degli anni dell’hype culture e dello streetwear alla sua massima potenza, dei campout e delle delusioni sull’app SNKRS, ma soprattutto dei drop di Supreme. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Provare a coppare Supreme a 37 anni mi ha fatto capire di essere diventato vecchio

Valeria Golino: «Un intervento alla scoliosi mi ha tolto la spensieratezza della giovinezza: mi sentivo una crisalide, volevo essere desiderata. Essere ricordata sempre per Rain Man prima mi infastidivano, ma ora ci ho fatto pace»Chi le dà tutte queste energie? «Il piacere di fare delle cose belle: è solo quello che mi manda avanti.

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The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic