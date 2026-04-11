Domenica alle 17:30 si disputa la partita tra Stoccarda e Amburgo, valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e le probabili formazioni sono state annunciate. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in una fase avanzata del campionato, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere punti fondamentali.

Stoccarda-Amburgo è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo Stoccarda è una delle quattro squadre in lizza per gli ultimi due pass per la Champions League, visto che gli altri due ormai sono già assegnati a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nel momento in cui scriviamo gli Svevi occupano la quarta posizione, conservata nonostante il KO rimediato la scorsa settimana nel match d’altra classifica con il Borussia Dortmund. I gialloneri sono usciti vittoriosi (0-2) all’MHP Arena grazie a due reti segnate in pieno recupero, al termine di una gara tutto sommato equilibrata.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Stoccarda-Amburgo: con le ripartenze ha fatto meglio solo il Bayern

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