La partita tra Genoa e Sassuolo si disputerà domenica alle 12:30, nella trentaduesima giornata di Serie A. Negli ultimi sette incontri tra le due squadre, il risultato è sempre stato uno di quelli che si sono verificati. Le formazioni ufficiali, le statistiche e le eventuali dirette streaming saranno disponibili prima dell'inizio del match. La partita sarà trasmessa anche in diretta televisiva.

Genoa-Sassuolo è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. I rossoblù, a quota 33 punti, sei in più della terzultima, non sembrano rischiare granché. Ma i pericoli sono sempre dietro l’angolo e non si può dare mai niente per scontato: l’ex Capitan Futuro tenterà di chiudere definitivamente la pratica nelle prossime due gare, la prima a Marassi contro un Sassuolo che è salvo da tempo e non ha obiettivi concreti e la seconda in casa del derelitto Pisa, ormai con un piede e mezzo in cadetteria. De Rossi chiederà ancora una volta la spinta del “Ferraris”, dove il suo Genoa nel 2026 ha toppato solo con Napoli e Udinese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Genoa-Sassuolo: nelle ultime sette è sempre successo

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