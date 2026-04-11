Pronostico Bologna-Lecce | le fatiche europee incidono

Domenica alle 18:00 si disputa la partita tra Bologna e Lecce, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un contesto in cui le squadre sono impegnate anche in competizioni europee, influenzando le rispettive formazioni e le condizioni dei giocatori. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre alla diretta tv e streaming dell'incontro.

Bologna-Lecce è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Qualche leggerezza di troppo ha condannato il Bologna giovedì scorso nell’andata del quarto di finale di Europa League con l’Aston Villa. I felsinei hanno creato tanto, soprattutto nel primo tempo, tenendo testa e per certi versi giocando meglio della squadra di Unai Emery. Ma nel calcio, si sa, i dettagli sono importanti e gli inglesi hanno fatto valere la maggiore esperienza: l’1-3 del “Dall’Ara” è di fatto una sentenza per gli uomini di Vincenzo Italiano, che tra meno di una settimana saranno costretti a vincere con almeno tre gol di scarto a Birmingham per superare il turno.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Lecce: le fatiche europee incidono Pronostico Stoccarda-Lipsia: pesano le fatiche europeeStoccarda-Lipsia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni,... Pronostico Genoa-Bologna: le fatiche si sentonoGenoa-Bologna è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni,...