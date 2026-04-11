Sabato si svolge la partita tra il Barcellona e l’Espanyol, valida per la trentunesima giornata della Liga. La sfida si disputa nel stadio di casa del Barcellona. Finora, in campionato, il conto delle vittorie tra le due squadre sale a sedici. Le due formazioni si sono affrontate in diverse occasioni nel corso degli anni, con risultati che hanno contribuito alla storia di questo derby catalano.

Barcellona-Espanyol è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Il Barcellona è vicino a vincere la Liga visti i rallentamenti del Real Madrid ma sa benissimo che per passare il turno in Champions League la prossima settimana servirà un miracolo contro l’Atletico dopo la sconfitta interna per due a zero. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il pensiero Coppa, comunque, prenderà Flick solamente dopo il derby catalano contro l’Espanyol, che dopo aver toccato un certo numero di punti in campionato non vince addirittura da 12 partite. Un’infinità di delusioni che, però, non hanno intaccato la classifica che rimane molto molto tranquilla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Espanyol: il conto sale a 16

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