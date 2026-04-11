Promozione ligure | l’Intercomunale deve reagire per non affondare
Domenica 12 aprile alle ore 15, l’Intercomunale Beverino tornerà in campo per affrontare la Caperanese nel Girone B della Promozione ligure. La partita si giocherà sul campo di Rino Colombo, dopo la pausa pasquale, e rappresenta un momento importante per la squadra di casa, che cerca punti fondamentali per mantenere la posizione nella classifica del campionato.
Il campo del Rino Colombo si prepara a riaccogliere il calcio agonistico dopo la tregua pasquale. Domenica 12 aprile, alle ore 15, l’Intercomunale Beverino affronta la Caperanese per una sfida che segna il ritorno in campo dei padroni di casa nel Girone B della Promozione ligure. L’incontro, che vedrà la direzione tecnica dell’arbitro Romeo, arriva dopo il recente passo falso dell’Intercomunale a Falconara contro la Santerenzina. La squadra ospitante deve rimettere in moto la stagione, mentre i visitatori arrivano con un posizionamento delicato, occupando attualmente l’ultima posizione nella classifica del proprio gruppo. Il match rappresenta la dodicesima tappa del girone di ritorno, inserendosi nel complesso della ventisettesima giornata di campionato, che precede la fase finale della regular season.🔗 Leggi su Ameve.eu
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