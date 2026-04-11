Le amministrazioni comunali coinvolte nel progetto Greenway sono in disaccordo riguardo ai finanziamenti destinati alla realizzazione di una pista ciclabile, che dovrebbe sostituire una ferrovia dismessa. La questione si trascina da diversi anni, con confronti e divergenze che rendono difficile avanzare con l'iniziativa. La discussione riguarda le modalità di affidamento dei fondi e le responsabilità di ciascun ente coinvolto.

Una pista ciclabile al posto della ferrovia dismessa. Se ne discute da anni, da prima del 2008, quando è stato realizzato il raddoppio ferroviario della tratta Carnate – Airuno della linea Milano – Lecco, modificando il tracciato e smantellando la massicciata che dovrebbe diventare appunto un percorso ciclopedonale tra Merate, Olgiate Molgora, Brivio e Airuno. È il progetto della cosiddetta Greenway, la Via verde, lunga 7 chilometri e mezzo, dal costo di 3 milioni di euro, destinati tuttavia ad aumentare. Nonostante il tempo trascorso, il treno della Greenway non è ancora partito, anzi non è stato ancora annunciato. Nei giorni scorsi, in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto Greenway. I Comuni litigano fra loro: finanziamenti a rischio

Parco Libero Grassi, l'opposizione attacca: "Finanziamenti a rischio e progetto compromesso"Si allungano i tempi per la messa in sicurezza permanente e il ripristino ambientale dell’ex discarica dell’ex discarica del parco Libero Grassi, ad...

Prolungamento del Poggino, il progetto deve correre: a rischio finanziamenti per 6 milioni di euroOk del consiglio comunale al collegamento di via dell'Industria con la Cassia nord e agli espropri.

Temi più discussi: Progetto Greenway. I Comuni litigano fra loro: finanziamenti a rischio; Fatta e (quasi) finita: è la nuova Greenway del Mella, per pedalare in libertà - BresciaToday; Conclusi i lavori nel tratto sud della Greenway del Mella - Radio Bruno; Greenway: rimodulazione non condivisibile per Airoldi per motivi tecnici e politici.

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Inaugurato il tratto da 800 metri che collega il sottopasso dell’autostrada A4 a via Orzinuovi. Manzoni: «Ma il progetto non si ferma qui». - facebook.com facebook