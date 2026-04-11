Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore arriva quest’anno | mistero tecnologia e una città tutta da scoprire

Il ritorno di Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore segna un momento attesissimo per tutti gli appassionati della storica saga firmata LEVEL-5. Dopo anni di assenza, la serie torna con un capitolo che non si limita a proseguire la storia, ma cambia completamente scenario, stile e ambizione. L’avventura si svolge un anno dopo gli eventi de Il Futuro Perduto, ma questa volta abbandona le classiche atmosfere europee per spostarsi in una realtà nuova e sorprendente. Il cuore della narrazione è Steam Bison, una città americana in piena espansione tecnologica, dove il vapore rappresenta il motore di un progresso tanto affascinante quanto potenzialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore: ecco il trailer!Non c’è fumo, solo arrosto: Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore torna a farsi vivo con un attesissimo (ma insperato) trailer. tuttotek.it

Oggi alle 14:00! Non vedo l'ora finalmente avremo una data per il nuovo Professor Layton! - facebook.com facebook