Un accordo non scritto tra un calciatore, lo staff tecnico e la dirigenza prevede che, prima di pensare ad altri obiettivi, si concentrino sulla conclusione della stagione e sulla conquista dello scudetto. La trattativa riguarda l’eventuale saluto tra il giocatore e i tifosi e si svolge in modo discreto, senza comunicati ufficiali. La priorità, almeno per ora, è la vittoria nel campionato in corso.

Cristian Chivu l'ha ribadito chiaramente: Alessandro Bastoni non ha alcun bisogno di un preciso lavoro psicologico che miri a recuperarlo. "È alla gente che ha sparato a zero contro di lui che servirebbe uno psicologo". Apparentemente tutto ok, quindi, ma è probabile che la dichiarazione - rilasciata dal tecnico interista a SportMediaset - rientri fra gli oneri e gli onori di un allenatore. Difficilmente Chivu metterebbe in pubblica piazza pensieri e problemi di un suo ragazzo. Ampiamente legittimo, anzi viene da pensare sia pure giusto così. Ma la gogna a cui il difensore nerazzurro è stato esposto negli ultimi mesi, tra simulazioni ed esultanze evitabili e quell'espulsione in terra bosniaca che è costata e costerà tantissimo, inevitabilmente rischia di lasciare una cicatrice profonda e soprattutto modificare gli scenari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima vinco, poi forse saluto: tra Bastoni e l'Inter patto di ferro con vista Barcellona

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