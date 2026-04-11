A Prima Porta, una lastra di cemento è rimasta in bilico sul viale del cimitero da diversi giorni, creando preoccupazione tra i passanti. Nel cimitero Flaminio, all’ingresso Nord, alcune aree sono state recintate con reti rosse e nastri per limitare l’accesso a tre strutture vicine a grandi pini. La zona interessata si trova vicino a una delle principali vie di accesso al cimitero.

Cimitero Flaminio, ingresso Nord. Una parte dell'area dei blocchi da qualche giorno è delimitata da reti rosse e nastri che dovrebbero impedire ai visitatori di avvicinarsi ad almeno tre strutture adiacenti a grandi pini. Dovrebbero, appunto, il condizionale è d'obbligo perché da lontano si potrebbe non notare subito il motivo di questa precauzione, ovvero che la lastra di cemento che riveste una parete di uno dei blocchi dove ci sono decine di loculi si è staccata - letteralmente - e rischia di crollare sopra la testa di eventuali malcapitati. A causare il distacco è stato il crollo di uno degli alberi accanto ai blocchi, un grande pino venuto giù la scorsa settimana e piombato proprio addosso al parallelepipedo di cemento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prima Porta "a pezzi", lastra di cemento in bilico da giorni sul viale del cimitero

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Questi giorni di festa sono passato al Cimitero Flaminio di Prima Porta ed è stata la solita esperienza umiliante. Mi è venuto da domandarmi com’è una esperienza simile in altre città europee ad esempio. Avete notizie a riguardo - facebook.com facebook

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