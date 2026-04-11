Nel fine settimana della Prima categoria, molte sfide si delineano lungo tutta la classifica. Tra gli appuntamenti più attesi, il tecnico dell’Appignanese raggiunge le 400 panchine nel massimo campionato dilettantistico, un traguardo importante per lui. Le partite in programma offriranno incontri con molteplici sfide decisive, coinvolgendo diverse zone della classifica e attirando l’attenzione degli appassionati di calcio locale.

Il turno di Prima categoria presenta diversi incroci che interessano ogni zona della classifica. Oggi Angelo Ortolani (foto), tecnico dell’ Appignanese, festeggia 400 panchine in Prima categoria e presenta questo turno. Appignanese-Santa Maria Apparente: "Ci attende un avversario vicino alla salvezza, noi per raggiungerla dobbiamo fare ancora strada per cui ci servono punti. È una gara da tripla". Belfortese-Folgore Castelraimondo: "Locali in corsa per i playoff e la Folgore lotta per difendere il primato, il pareggio non serve a nessuno: 12". Cluentina-Porto Potenza: "La Cluentina è in ripresa ed è il turno utile per incamerare 3 punti ma dovrà fare i conti con un Porto Potenza in lotta per mantenere la categoria: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Ortolani festeggia 400 panchine: "Turno con tante sfide decisive»

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