Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si aggira oggi intorno a 0,438 euro per metro cubo standard (Smc). La quotazione è aggiornata al 10 aprile 2026 e rappresenta una fotografia delle condizioni attuali del mercato del gas. I dati riflettono il valore medio del gas nel contesto di scambi e contratti all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Alla data di 10 Aprile 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,438 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 46,42 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 46,42 €MWh? 0,438 €Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati a fine marzo, quando il prezzo aveva superato i 58 €MWh (circa 0,542 €Smc). Dopo una fase di volatilità, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi sotto la soglia dei 50 €MWh (0,467 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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