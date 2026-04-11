Premio Intelligence++ 2026 | innovazione e inclusione nella neurodiversità

Il Premio Intelligence++ 2026 si concentra su progetti che promuovono innovazione e inclusione nel campo della neurodiversità. Le neurodivergenze sono ormai considerate una parte integrante della società odierna, non più solo come eccezioni o problemi da correggere. Questo riconoscimento mira a valorizzare le iniziative che favoriscono una maggiore consapevolezza e integrazione delle persone con differenti profili neurologici.

Non sono più una nicchia, né un’eccezione da correggere: le neurodivergenze rappresentano una componente strutturale della società contemporanea. Tra autismo, ADHD, dislessia e altri disturbi del neurosviluppo, si stima che coinvolgano fino al 15-20% della popolazione globale. In Italia, questo significa circa 10 milioni di persone. Un cambiamento silenzioso ma profondo, che impone di ripensare strumenti, linguaggi e approcci: dalla scuola alla sanità, fino all’innovazione tecnologica. È dentro questo scenario che si inserisce il Premio Intelligence++, promosso dalla Foundation for Augmented Intelligence e da Imprendi Foundation, nato per sostenere progetti capaci di migliorare concretamente la vita delle persone neurodivergenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Premio Intelligence++ 2026: innovazione e inclusione nella neurodiversità 2 aprile: tra neurodiversità e cura, il paradosso dell’inclusioneLa Giornata Internazionale della Consapevolezza sull’Autismo, celebrata ogni 2 aprile a Crotone e nel mondo intero, si presenta come un momento di... Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2025ROMA – Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “”. #ZeroCon26 Presentation of a New OECD Report - AI, Employment and Neurodiversity