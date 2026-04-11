Durante la cerimonia degli Oscar, sono stati assegnati premi a film horror, suscitando reazioni positive da parte di alcuni commentatori. Un rappresentante ha espresso soddisfazione per il tentativo dell’Academy di riconoscere il genere, evidenziando l’interesse nel premiare anche produzioni di questo tipo. La notte ha visto quindi un’attenzione particolare verso film caratterizzati da atmosfere inquietanti e tematiche spaventose.

"I premi ai film horror nella notte degli Oscar? Ci fa piacere che l’Academy cerchi di starci dietro.". Nanni Cobretti, front man de ’I 400 calci’ ( www.i400calci.com ), rivista online dedicata ai film d’azione e horror, presenta così la nuova edizione dei Premi Sylvester, che si terrà al Modernissimo oggi a partire dalle 20: una serata di chiacchiere, battute e sorprese sul cinema di genere. A decidere chi verrà ‘premiato’ tra categorie classiche – come miglior film e miglior regista – e altre più originali – miglior creatura e migliore manzognocca – i lettori del sito, che hanno votato nei giorni scorsi. L’ingresso è gratuito (prenotazione sul sito consigliata, dopo due sold out consecutivi), a pagamento solo la successiva proiezione de ‘L’esorcista’ (1973) di William Friedkin, presentata dal gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premi Sylvester: pazzi per l’horror

Horror tour Special Event: il meglio dell’horror nel cuore di Napoli con teatralizzazione e aperitivoL’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta del lato più oscuro di Napoli, scrutando le tenebre con un esperto...

Sylvester Stallone e Quentin Tarantino lavoreranno insieme a un nuovo progettoIl regista e l'attore, secondo alcune indiscrezioni emerse online, sarebbero impegnati nella produzione di una serie televisiva.