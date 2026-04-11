Dal 17 al 21 aprile 2026, Prato ospiterà la quarta edizione di Prato Wine, un evento dedicato alle etichette italiane di alta qualità. La manifestazione si svolgerà a Palazzo Vaj e presenterà circa cento etichette di vino, con i prezzi indicati come quelli di fiera. L’appuntamento attirerà produttori, distributori e appassionati, offrendo un’occasione per assaggi e approfondimenti sul panorama vinicolo nazionale.

Dal 17 al 21 aprile 2026, il cuore di Prato si trasformerà in un palcoscenico per l’eccellenza enologica nazionale con la quarta edizione del Prato Wine. La manifestazione ha scelto Palazzo Vaj, situato in via Pugliesi, come nuova sede prestigiosa per ospitare le migliori cantine italiane in un contesto di alto valore architettonico. Un motore economico tra tradizione e mercato diretto. L’iniziativa non è solo una celebrazione del gusto, ma rappresenta un tassello strategico per il tessuto produttivo locale, grazie alla sinergia tra diverse realtà: Confartigianato Imprese Prato, Fisar Prato, Confesercenti Prato e Confcommercio Pistoia e Prato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato Wine 2026: 100 etichette e prezzi di fiera a Palazzo Vaj

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