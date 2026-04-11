Prato 30 anni di Provincia | nasce il libro sulla storia e l’identità

A Prato si è tenuta questa mattina una cerimonia al Teatro del Convitto Nazionale Cicognini per celebrare il trentesimo anniversario della creazione della Provincia. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, ricordando le prime consultazioni elettorali svoltesi nel 1995. È stato presentato un libro che ripercorre la storia e l’identità dell’ente locale, con particolare attenzione alle tappe principali di questi trent’anni.

Il Teatro del Convitto Nazionale Cicognini di Prato ha ospitato questa mattina una platea numerosa per celebrare il trentesimo anniversario dell’istituzione della Provincia di Prato, segnando un traguardo che affonda le radici nelle prime consultazioni elettorali del 1995. L’evento ha servito da palcoscenico per la presentazione di un volume intitolato La Provincia dei pratesi. Un bene tra memoria e futuro, un’opera editoriale coordinata dalla società Zaira srls, fondata dal giornalista Gianni Rossi, che mira a offrire alla cittadinanza una riflessione strutturata sull’evoluzione e sul significato profondo dell’ente provinciale. Dalla determinazione storica al valore dell’identità territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, 30 anni di Provincia: nasce il libro sulla storia e l’identità Presentazione libro “100 anni storia Atletica campana” – Domani, giovedì 26 febbraio, 17.30 Canottieri Napoli UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. “Opus Dei: Una storia”, il libro che racconta evoluzione e identità dell’istituzionePresentato sabato al Palazzo Ducale di Parete, il volume “Opus Dei: Una storia”, firmato da José Luis González Gullón e John F.