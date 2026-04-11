Potenza la classe che impara la LIS | premio per l’inclusione

Una classe della scuola primaria di Potenza ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver partecipato a un progetto di apprendimento della lingua dei segni italiana (LIS). La classe V A dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Leopardi è stata premiata con il titolo di Alfiere della Inclusione dal Presidente della Repubblica. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti in attività legate alla conoscenza e alla cultura della LIS, promuovendo l'inclusione tra i più giovani.

La classe V A della scuola primaria A. Grippo, parte dell’Istituto Comprensivo Don Milani–Leopardi di Potenza, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Alfiere della dal Presidente della. Il premio celebra un percorso di inclusione radicale messo in atto dalle bambine per garantire la piena partecipazione alla vita scolastica di Micaela, una loro compagna sorda. Il riconoscimento non è solo un tributo a un gruppo di studentesse, ma il risultato di un impegno collettivo che coinvolge l’intera comunità educativa potentino. Fin dai primi passi del percorso scolastico, la necessità di garantire accessibilità alla piccola Micaela ha spinto docenti, assistente LIS e nuclei familiari a costruire un ponte comunicativo costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, la classe che impara la LIS: premio per l’inclusione Orientamento e inclusione: con il progetto Scintille gli allievi di ABF portano la LIS nelle scuole medieGli allievi di ABF si recano presso gli istituti secondari di primo grado del territorio, portando diverse attività formative dedicate alla Lingua... Fiera Didacta al via, Valditara. “La scuola deve essere la guida della società. Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa. Educare al rispetto”La Fortezza da Basso di Firenze ospita dall'11 al 13 marzo la tredicesima edizione di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata...