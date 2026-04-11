A Porto Ceresio, sabato 11 aprile 2026, il Nucleo Mobile di Pronto Intervento ha condotto esercitazioni notturne di protezione civile. Le attività hanno coinvolto testare la capacità di risposta del sistema di soccorso in situazioni di emergenza legate al rischio idrico e ai soccorsi notturni. L'operazione ha visto la partecipazione di squadre specializzate e l'impiego di mezzi di emergenza, con l'obiettivo di verificare l'efficienza delle procedure in condizioni di scarsa visibilità.

Il Nucleo Mobile di Pronto Intervento ha dato il via a Porto Ceresio, questo sabato 11 aprile 2026, una serie di esercitazioni di protezione civile volte a testare la reattività del sistema di soccorso locale. La manifestazione, denominata Prova di soccorso Ceresio 2026, si estenderà fino a domenica 12 aprile e vedrà l’impiego di un campo base capace di ospitare 60 operatori, con simulazioni che proseguiranno anche durante le ore notturne per replicare fedelmente le difficoltà di una reale emergenza. Resilienza territoriale e gestione del rischio idrogeologico nella provincia varesina. La scelta di Porto Ceresio come teatro operativo non è casuale, ma risponde alla necessità di preparare il territorio a scenari meteorologici estremi che hanno colpito con frequenza la Valceresio e l’intera provincia di Varese negli ultimi periodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Ceresio, test notturni e soccorsi: la sfida contro il rischio idrico

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