Porcari si accende | 4 serate di teatro e musica globale a Spam!

A Porcari, il centro culturale Spam! in via Don Minzoni 34, vicino alla stazione ferroviaria, si prepara a ospitare quattro serate di eventi tra teatro e musica. Gli appuntamenti, previsti nel mese di maggio, rappresentano un ciclo di incontri dedicati alla fusione tra artisti provenienti da diverse parti del mondo e la scena artistica locale. Le serate avranno luogo nel cuore del centro culturale, offrendo un'occasione di incontro e scambio culturale.

A maggio, il centro culturale Spam! situato in via Don Minzoni 34 a Porcari, poco distante dalla stazione ferroviaria, riaprirà le porte per un ciclo di quattro serate dedicate alla contaminazione tra la scena performativa globale e la vitalità artistica locale. Il progetto, denominato Mercoledì da Salmoni e coordinato da Roberto Castello, trasformerà il territorio in un punto di incontro dove l’informalità della socialità si fonde con linguaggi teatrali e musicali di alto livello. Un ponte culturale tra il mondo e la comunità di Porcari. L’iniziativa non si limita a una semplice rassegna di spettacoli, ma mira a trasformare lo spazio di Spam! in un vero incubatore creativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porcari si accende: 4 serate di teatro e musica globale a Spam! Napoli rende omaggio a Salvatore Di Giacomo: tre serate tra teatro, musica e inclusioneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Leggi anche: Primavera Fiesolana 2026: dieci serate tra musica, teatro, cinema e poesia