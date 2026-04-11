Domani pomeriggio il Pontedera affronterà il Ravenna in una partita decisiva, consapevole di dover ottenere almeno un punto per evitare la retrocessione con due turni di anticipo. La squadra avrà il compito di superare la Torres, che oggi scende in campo a Pineto, e quindi di non fare peggio dei rivali per mantenere vive le speranze di salvezza. La sfida si gioca in un clima di pressione e determinazione.

Domani pomeriggio il Pontedera scenderà in campo contro il Ravenna sapendo già cosa deve fare. E ciò che deve fare per non salutare la Serie C con due giornate d’anticipo, è non fare peggio della Torres, che scende in campo oggi a Pineto. I sardi, come abbiamo più volte scritto nei giorni precedenti, sono quartultimi in classifica e sono l’attuale punto di riferimento dei granata nella corsa per agganciare i play out e giocarsi la salvezza nel doppio spareggio anziché scendere direttamente nei dilettanti. Il distacco è di 14 punti e alla fine della regular season non dovrà essere superiore ad 8 punti se si vogliono giocare i play out. Dopo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pontedera, sfida a distanza con la Torres “Obbligati“ a vincere e a fare gli scongiuri

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