Pomigliano inaugurata la nuova area di via Miccoli | mercato e parcheggio per rilanciare servizi e commercio

Un’area di via Miccoli a Pomigliano d’Arco è stata riqualificata e aperta al pubblico. La nuova zona comprende un mercato e un parcheggio, pensati per migliorare i servizi per i residenti e gli operatori commerciali. L’intervento mira a favorire lo sviluppo locale e a offrire spazi più funzionali alla comunità. L’inaugurazione si è svolta il 11 aprile 2026, con la collaborazione delle autorità locali.

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 11 APRILE 2026 – Un’area restituita alla città con una nuova funzione e una visione più moderna dei servizi urbani. A Pomigliano d’Arco è stata inaugurata oggi la riqualificazione dell’area di via Miccoli, trasformata in spazio mercatale e parcheggio meccanizzato, al termine di un intervento che punta a coniugare sicurezza, funzionalità e sostegno al commercio locale. Il taglio del nastro è stato affidato all’assessore al commercio Marianna Manna, con la presenza degli assessori Elvira Romano, Mattia De Cicco e Vincenzo Caprioli e svariati consiglieri comunali ed insieme al parroco della Chiesa del Rosario, don Aniello Tortora, che ha impartito la benedizione.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano, inaugurata la nuova area di via Miccoli: mercato e parcheggio per rilanciare servizi e commercio Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... Leggi anche: Villa Rosa, inaugurata la nuova area gioco