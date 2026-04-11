Pomezia 90 dosi di cocaina nascosti sotto il tachimetro dell’auto 19enne di origini albanesi arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Torvaianica hanno arrestato un giovane di 19 anni di origini albanesi, ritenuto responsabile di aver nascosto 90 dosi di cocaina sotto il tachimetro di un’auto. L’operazione è stata condotta nel territorio di Pomezia, dove i militari hanno individuato e sequestrato la sostanza stupefacente. L’arresto si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di droga condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

POMEZIA – I Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato un 19enne albanese, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio i militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto a bordo di un’autovettura e lo hanno fermato per un controllo. I Carabinieri hanno quindi eseguito perquisizioni personale e veicolare, rinvenendo 90 dosi di cocaina occultate sotto la scocca del tachimetro oltre alla somma contante di 130 euro. Per l’uomo sono scattate le manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Pomezia. 90 dosi di cocaina nascosti sotto il tachimetro dell’auto. 19enne di origini albanesi arrestato dai Carabinieri Anagni. Controlli dei Carabinieri sul territorio. Arrestato un 19enne con 44 dosi di cocaina pronte per lo spaccioANAGNI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati in particolar modo in materia di stupefacenti da parte dei... Leggi anche: Inseguito e bloccato dai carabinieri: 35enne arrestato con 48 dosi di cocaina