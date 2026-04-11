Nel pomeriggio di ieri, a Gela, agenti di polizia e vigili urbani sono stati aggrediti mentre stavano eseguendo un sequestro di rifiuti accumulati lungo una strada. Durante l'intervento, alcuni dei presenti hanno reagito con violenza, ferendo diversi operatori. La situazione è stata successivamente riportata sotto controllo e le forze dell’ordine stanno procedendo con le indagini per identificare i responsabili.

Vigili urbani e poliziotti aggrediti a Gela nel corso di un sequestro di rifiuti ammassati lungo una strada. E’ successo oggi in via Lipari. Tre poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, uno dei quali probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico al naso. Due persone sono state arrestate per aver lanciato vari oggetti dal balcone e per aver aggredito gli agenti. «In merito ai gravissimi fatti accaduti oggi - ha affermato il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano - durante un’operazione congiunta tra la polizia di Stato e la polizia municipale, finalizzata al ripristino della legalità, esprimo la più dura e ferma condanna per l’aggressione subita dagli agenti impegnati nel loro servizio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Poliziotti aggrediti e feriti mentre effettuavano un sequestro di rifiuti a Gela

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