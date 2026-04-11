Polizia un anno ai raggi X Un impegno costante sedici minorenni arrestati

Nel corso di un anno, le forze di polizia hanno intensificato le operazioni di controllo sul territorio e di indagine giudiziaria. Durante questo periodo, sono state identificate 58 persone e arrestate 16 minorenni. L’attività si è concentrata nel monitorare aree sensibili e nel perseguire reati di varia natura. Questi numeri riflettono un impegno costante nel mantenere la sicurezza pubblica e nel contrastare comportamenti illeciti.

L’attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria ha portato in un anno all’identificazione di 58.195 persone e alla verifica su 17.396 veicoli dei quali 12 sottoposti a sequestro. In totale sono state arrestate 263 persone, tra cui 16 minorenni per vari reati. E sono state denunciate ulteriori 1.216 persone di cui 94 minori. Sono solo parte dei numeri dell’attività della polizia di Stato divulgati ieri in occasione della celebrazione del 174esimo anniversario dalla fondazione. La cerimonia si è svolta nel contesto di San Vitale all’interno del Museo Nazionale alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi, del questore Gianpaolo Patruno e delle più alte cariche civili, militari e religiose della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia, un anno ai raggi X. Un impegno costante, sedici minorenni arrestati E3 Saxo Classic 2026: il percorso ai raggi X. Sedici muri e sette settori in pavé per incoronare il nuovo vincitoreDopo la Milano-Sanremo, il ciclismo su strada maschile si sposta ora in Belgio per affrontare le classiche sul pavé. Rapine ai rider a Seveso: tre minorenni arrestati dai carabinieriIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Nuova circolare INPS su riscatto e maggiorazione dei periodi di servizio a fini pensionistici per le Forze di Polizia; Polizia, un anno ai raggi X. Un impegno costante, sedici minorenni arrestati; La sartoria sociale della questura di Roma. Aumentano gli agenti in periferia. Il bilancio della polizia. Polizia, un anno ai raggi X. Un impegno costante, sedici minorenni arrestatiIeri il tradizionale bilancio con la cermonia e la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono distinti. Denunciate 1.216 persone. ilrestodelcarlino.it Piantedosi ai 174 anni della Polizia di Stato: La minaccia anarchica eversiva è realeIl ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell'aula del Senato. (Foto Roberto Monaldo/LaPresse) In occasione dei ... msn.com Calenda alla Festa della Polizia si ritrova vicino a Conte, la foto è un meme x.com "Onorevole buona sera abbiamo bisogno di aiuto Prima traversa privata Via Filippo Maria briganti numero 1 . Sta diventando una discarica. Abbiamo i topi fino sotto casa. Abbiamo segnalato più di una volta anche alla polizia municipale ma nessuno prende p - facebook.com facebook