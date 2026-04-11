Polizia locale in 48 ore arresti denunce e sanzioni per abbandono di rifiuti

Nelle ultime 48 ore, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sul territorio, coinvolgendo le diverse squadre specialistiche del corpo. Durante questo periodo, sono stati effettuati numerosi interventi che hanno portato all’arresto di alcune persone, alla denuncia di altre e all’applicazione di sanzioni per abbandono di rifiuti. Le operazioni sono state concentrate nel rispetto delle norme vigenti e mirate a contrastare comportamenti illeciti.

Polizia locale di Reggio Calabria a tutto campo con le componenti specialistiche del corpo per condurre numerose attività di controllo del territorio nelle ultime 48 ore.In particolare, durante un servizio mirato svolto nell'ambito del progetto nazionale e transnazionale “Focus 'ndrangheta” ad.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Abbandono di rifiuti, controlli e denunce: il 2025 della Polizia locale di VecchianoVecchiano (PI), 9 marzo 2026 – Un’attività intensa, articolata e con risultati concreti.