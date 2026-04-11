Polizia di Stato | Mostra fotografica ' La persona dietro la divisa' al Ducale

In occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, è stata inaugurata una mostra fotografica presso il Palazzo Ducale. L’esposizione, realizzata dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è allestita nell’atrio porticato dell’edificio, nell’area davanti alla biglietteria. La mostra si intitola 'La persona dietro la divisa' e presenta immagini legate all’operato delle forze di polizia.

In occasione delle celebrazioni del 174°anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è allestita, nell’atrio porticato di Palazzo Ducale, nell’area antistante la biglietteria, una mostra fotografica realizzata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e intitolata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it "Supereroi": all'Istituto degli Innocenti la mostra fotografica della Polizia di StatoDa lunedì 9 febbraio la Polizia di Stato apre al pubblico la mostra "La verità nelle tracce - Oltre 120 anni di Polizia Scientifica" presso il... Leggi anche: Sguardi che parlano. Inaugurata a Palazzo Ducale la mostra fotografica ’Ti rivedo nei tuoi occhi’ Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Festa della Polizia a piazza del Popolo; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - ChorusLife - eventi; Oggi la Festa della Polizia, il questore: Una media di tre arresti al giorno. Polizia di Stato, 174° anniversario a Roma: programma, eventi e celebrazioni in Piazza del PopoloOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° anniversario è la polizia c ... ilmetropolitano.it Venezia, celebrata la festa della Polizia di StatoVenti tra agenti e dirigenti hanno ricevuto onorificenze e ricompense. Una cerimonia non senza polemiche, con un duro comunicato delle organizzazioni sindacali nei confronti del nuovo questore Antonio ... rainews.it Polizia di Stato - facebook.com facebook