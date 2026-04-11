Durante la cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato, il questore ha affermato che non si può considerare il corpo come un’oasi felice, sottolineando che le reazioni alle criticità sono comunque efficaci. La celebrazione si è svolta al Caps di Cesena, con un intervento che ha evidenziato un’analisi concreta e senza enfasi emotiva. La polizia ha affrontato temi legati alle sfide quotidiane senza nascondere le difficoltà.

"Da me non sentirete mai dire che questa è un’isola felice". Il questore Claudio Mastromattei ha tracciato un’analisi concreta e misurata ieri alla celebrazione del 174° anniversario della Polizia di Stato, al Caps di Cesena. "Ma nessun territorio è un’isola felice" ha ribadito Mastromattei, riferendosi anche al delitto dei giorni scorsi a Forlì, aggiungendo che però "c’è stata una reazione adeguata". Tra i settori più caldi, il questore ha indicato l’ immigrazione, lodando però il lavoro quotidiano degli uffici competenti e sottolineando che gli accompagnamenti alla frontiera dei clandestini sono quadruplicati. "Questa attività è vanificata da richieste talvolta strumentali di protezione internazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia di Stato in festa: "Non siamo un’oasi felice. Qui però reazioni efficaci"

La Polizia in festa, il questore: "Non siamo isola felice. Tra un paio di mesi il nuovo commissariato, sarà uno dei più belli"Nella giornata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena ha celebrato il 174esimo anniversario della sua fondazione...

Douglas Costa sbarca in Italia: «Felice di essere tornato, qui sono sempre stato accolto bene». Lo attende il Chievo VeronaOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.

Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; 174° Anniversario: i dati del 2025.

Polizia di Stato in festa: Non siamo un’oasi felice. Qui però reazioni efficaciIl bilancio del questore Mastromattei ieri a Cesena per i 147 anni del Corpo. I dati: furti in diminuzione dell’8%, ma crescono del 10% i reati dei minori. . ilrestodelcarlino.it

Polizia di Stato, 174° anniversario a Roma: programma, eventi e celebrazioni in Piazza del PopoloOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° anniversario è la polizia c ... ilmetropolitano.it

Nel 174° anniversario della Polizia di Stato, al Teatro Tina Di Lorenzo si è svolta la cerimonia celebrativa guidata dal Questore Roberto Pellicone. Nel corso della serata è stato conferito un riconoscimento agli agenti concittadini avolesi Salvatore Coletta - facebook.com facebook

AUGURI ALLA POLIZIA DI STATO Oggi ricorre il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato Grazie alle donne ed agli uomini in uniforme che, con dedizione, professionalità e spirito di servizio, sono impegnati ogni giorno per la sicurezza dei cit x.com