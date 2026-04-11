A Teramo si è svolta una cerimonia speciale in occasione del 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato, tenutasi nella Sala Ipogea. Durante l’evento sono stati premiati i familiari degli agenti, evidenziando il ruolo che le famiglie svolgono nel supporto quotidiano ai poliziotti. La scelta di dedicare i riconoscimenti ai parenti ha rappresentato una novità rispetto alle tradizionali celebrazioni istituzionali.

La Sala Ipogea di Teramo ha ospitato la cerimonia per il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato, segnata da una scelta cerimoniale inedita che ha spostato il fulcro dei riconoscimenti dal piano istituzionale a quello umano. Il questore Pasquale Sorgonà ha infatti deciso di scardinare le consuetudini del protocollo, affidando la consegna degli encomi ai familiari e ai colleghi già in pensione, piuttosto che alle autorità presenti in sala. Il valore sociale del sacrificio invisibile. Questa svolta nel modo di celebrare i meriti professionali nasce dalla necessità di dare voce a un impegno che spesso resta nell’ombra. Durante il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia a Teramo: premiati i familiari per il sacrificio invisibile

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Il sacrificio che insegna ancora: la Polizia ricorda Luigi D’Andrea e Renato BarboriniIl sacrificio che insegna ancora: la Polizia di Stato di Bergamo ricorda Luigi D’Andrea e Renato Barborini “Ero in quinta elementare.

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Calenda alla Festa della Polizia si ritrova vicino a Conte, la foto è un meme x.com

"Onorevole buona sera abbiamo bisogno di aiuto Prima traversa privata Via Filippo Maria briganti numero 1 . Sta diventando una discarica. Abbiamo i topi fino sotto casa. Abbiamo segnalato più di una volta anche alla polizia municipale ma nessuno prende p - facebook.com facebook