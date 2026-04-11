Venerdì pomeriggio a Carrara, la Polizia di Stato ha festeggiato il 174° anniversario presso la cava Fantiscritti, evidenziando attività che vanno dalla prevenzione di furti ai controlli nel settore portuale. Nel corso della giornata sono stati segnalati episodi di tentativi di furto ai bancomat e interventi per garantire la sicurezza nelle aree di competenza. La celebrazione ha coinvolto le forze dell’ordine operanti in loco, che si sono confrontate con le diverse sfide quotidiane.

Venerdì pomeriggio, tra le pareti imponenti della cava Fantiscritti a Carrara, la Polizia di Stato ha celebrato il suo 174° anniversario con un bilancio che intreccia l’operatività sul campo alla tutela sociale. Il momento solenne, che ha la partecipazione del prefetto, delle autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti del mondo produttivo e sociale della provincia, è servito al questore di Massa-Carrara per delineare l’impatto dell’ultimo anno di servizio, focalizzato sulla sicurezza concreta e sul benessere della comunità. Tra gestione dei flussi e sicurezza urbana: il volto operativo della provincia. L’attività della polizia nell’ultimo anno si è concentrata su nodi strategici che definiscono l’equilibrio del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia a Carrara: tra colpi ai bancomat e sicurezza portuale

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"Onorevole buona sera abbiamo bisogno di aiuto Prima traversa privata Via Filippo Maria briganti numero 1 . Sta diventando una discarica. Abbiamo i topi fino sotto casa. Abbiamo segnalato più di una volta anche alla polizia municipale ma nessuno prende p - facebook.com facebook