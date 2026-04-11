A circa 20 giorni dal Referendum sulla Giustizia, sono stati pubblicati nuovi sondaggi elettorali che mostrano le variazioni di consenso tra i principali partiti politici. Le rilevazioni indicano un aumento di consensi per il Partito Democratico, mentre altri gruppi registrano fluttuazioni nei loro risultati. I dati forniscono un quadro aggiornato della situazione politica in vista delle prossime settimane.

La politica italiana vede le prime pagelle a ormai 20 giorni quasi dal Referendum sulla Giustizia. Sono uscite le rilevazioni dei sondaggi elettorali che mostrano chi guadagna e chi perde consenso nel confronto tra i partiti politici guidati dai vari leader. Questi i leader dei partiti: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Politica, le rilevazioni sui partiti. Di seguito l’ultima Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (rilevazioni del 9 aprile con variazione rispetto al 26 marzo). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Politica, i sondaggi vedono il PD in netta crescita

Pd Terni, "Il partito è in netta crescita. La città vive l’antipolitica, dobbiamo offrire un’alternativa credibile"Il Partito Democratico registra una crescita significativa in provincia di Terni, sia in termini di iscritti che di sottoscrizioni del 2 per mille.

Sondaggi politici, nuovi equilibri nel campo largo: in crescita M5s e Avs, in calo il PdNei sondaggi gli unici movimenti riguardano il campo largo: il Pd è in affanno, mentre 5 Stelle e Avs sono in crescita.

SONDAGGI POLITICI OGGI: IL SORPASSO CHE NESSUNO SI ASPETTAVA!

Temi più discussi: Sondaggi politici, il Pd cresce ancora e si avvicina a FdI: il campo largo batte il centrodestra; Non sottovalutate Elly Schlein (di M. Spicola); Ungheria, il centro-destra di Peter Magyar sorpassa Viktor Orban nei sondaggi: raggiunto il 51% a tre giorni dal voto; Ungheria al voto tra l’incognita Magyar e il fattore Trump: Orbán si gioca il tutto per tutto.

Sondaggi politici 2026 | Sorpasso Campo largo, Meloni 28% guarda alla legge elettorale: boom Lega supera AVSSondaggi politici con il sorpasso (lieve) del Campo largo sul Centrodestra: la Supermedia YouTrend con Meloni che tiene, Lega e Pd volano ... ilsussidiario.net

Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5SLa media dei sondaggi elettorali delle ultime due settimane mostra un leggero calo per FdI. Il PD cresce in modo netto e il M5S perde terreno ... quifinanza.it

Sono ancora a Praga, ieri ho visto Paul Simon, sono ancora emozionato e - come potete immaginare - in queste ore a tutto ho pensato fuorché a quella cosa noiosa e ributtante che è la politica politicante italiana. Per questo, per puro caso, scopro solo adesso - facebook.com facebook

«La salute mentale è una questione politica, educativa ed economica. I dati mostrano che i disturbi tra i giovani aumentano. Occorre investire, rafforzare i servizi, puntare sulla prevenzione e sull’uso consapevole dei social». VP @pinapic al #TICFestival x.com