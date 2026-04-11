Politica come si crea un leader | il segreto dietro il consenso

Un nuovo volume in uscita a maggio analizza tre decenni di trasformazioni nel rapporto tra leader e territorio, offrendo uno sguardo approfondito sull’evoluzione della comunicazione politica in Italia. Attraverso le memorie di Mauro Ferrari, il testo si focalizza sui cambiamenti nel modo in cui si crea un leader e si ottiene consenso. Il libro fornisce un quadro dettagliato delle dinamiche che hanno modellato la politica negli ultimi trenta anni.

L’evoluzione della comunicazione politica in Italia trova un punto di riflessione fondamentale nelle memorie di Mauro Ferrari, che attraverso il suo nuovo volume, previsto per il mese di maggio, analizza tre decenni di trasformazioni nel rapporto tra leader e territorio. Il racconto parte da un momento spartiacque avvenuto nella primavera del 1994 a Piacenza, quando una telefonata dell’avvocato Sandro Miglioli spinse il pubblicitario verso un percorso professionale inedito, legato alla gestione dei consensi per figure civiche e amministrative. Tutto ebbe inizio con la necessità di gestire la campagna elettorale per la lista Alleanza per Piacenza, che sosteneva l’economista Giacomo Vaciago in vista delle elezioni comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politica, come si crea un leader: il segreto dietro il consenso Politica monetaria contro politica fiscale: il segreto è trovare un punto di equilibrio«La moneta non è un gioco, né uno scherzo: il prezzo da pagare di fronte a una politica monetaria troppo espansiva è il rischio di iperinflazione». Belén Rodríguez si confessa: il segreto dietro la sua assenzaL’iconica showgirl Belén Rodríguez si mette a nudo raccontando le sfide più difficili della sua vita privata e il sostegno fondamentale ricevuto... Se Faire des Amis Voici ce que Dale Carnegie ne vous dit pas | with subtitles + Free PDF Argomenti più discussi: Fratoianni: Le primarie sono inutili. A Conte dico: subito il programma; Elezioni Avezzano, Antonio Del Boccio scende in campo con la Lega; Politica commerciale in tempi di tensioni geopolitiche: cosa può fare la Svizzera?; Rizzetto avvisa il centrodestra: Fedriga chiarisca il suo futuro, serve il candidato. La vicenda del simbolo inserito in alcuni manifesti dalla formazione politica dell’ex generale. La Galleria dell’Accademia: “L’Istituto si è già attivato per la tutela dei beni culturali, compresa la loro immagine, che ha in consegna” x.com La versione del governatore https://www.lacnews24.it/politica/ho-detto-si-allautonomia-differenziata-per-ottenere-qualcosa-occhiuto-festeggia-ma-nega-lo-scambio-per-uscire-dal-commissariamento-tnp4hb8n - facebook.com facebook