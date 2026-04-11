Domani sarà il giorno in cui il ciclista sloveno tenterà di conquistare l’ultimo grande monumento che gli manca nel suo palmarès, un risultato che lo rende uno dei grandi del ciclismo contemporaneo. Nel frattempo, si parla di come abbia spinto i propri limiti, arrivando a sembrare quasi fuori dal tempo, un’immagine che fa riflettere sulle sue capacità e sulla sua determinazione. La sua corsa continua a catturare l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Tadej Pogacar, 27 anni, domani rincorrerà la storia sul pavé della Parigi-Roubaix. Eddy Merckx, 80, lunedì tornerà sotto i ferri in una clinica belga. Lo sloveno insegue l’unico Monumento che gli manca, per affiancare i tre grandi fiamminghi che le hanno vinte tutte e 5: Van Looy, De Vlaeminck e Merckx. Merckx sarà operato ancora all’anca, un calvario iniziato nel dicembre 2024 con una caduta in bici a un passaggio a livello, cui sono seguiti l’impianto di una protesi e una serie di interventi chirurgici, non tutti felici. Quello di lunedì sarà il numero 7, come le sue Sanremo. Un altro Poggio da scalare. I 5 strappi, con cui Pogacar ha fatto il vuoto nelle Fiandre, sono stati esaltanti e hanno enfatizzato la sua dimensione di imbattibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar sposta i limiti umani: è uscito dallo spazio, ora corre nel tempo

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