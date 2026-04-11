In diversi piccoli paesi di montagna, le scuole elementari rischiano di chiudere a causa della ridotta presenza di bambini. Negli ultimi anni, la mancanza di un numero minimo di alunni per formare una classe si ripresenta regolarmente, creando difficoltà nella gestione delle strutture scolastiche. La scarsità di iscrizioni rappresenta un problema che si ripete di stagione in stagione, compromettendo la continuità dell’offerta educativa in queste zone.

È un problema che da anni affligge i piccoli paesi di montagna. La mancanza di un numero sufficiente di bambini per formare una classe scolastica si ripresenta sempre più concreto ogni stagione. Tra le aree che più di tutte devono fare i conti con questo fenomeno, sicuramente la Val Brembana, causa un tasso di natalità molto al di sotto della media: 4 nati ogni mille abitanti. Stando ad una prima ricognizione, da settembre sarebbe a forte rischio chiusura la scuola elementare di Poscante, frazione di Zogno. Qui, oggi, gli alunni sono 11. "I numeri sono confermati – spiega la dirigente dell’Istituto comprensivo di Zogno, Grazia Maria Nicosia – e non abbiamo avuto nessun nuovo iscritto, mentre quattro alunni usciranno dalla scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pochi alunni. A rischio l’Elementare

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