Pneumologia riabilitativa del San Donato Alta percentuale di recuperi e dimissioni

A un anno dall’avvio, la pneumologia riabilitativa del San Donato ha registrato un elevato numero di pazienti che hanno completato il percorso di recupero e sono stati dimessi. La struttura di Arezzo si è concentrata sulla riabilitazione dei soggetti affetti da patologie respiratorie, ottenendo risultati soddisfacenti in termini di percentuale di recupero. I dati ufficiali indicano una tendenza favorevole rispetto all’anno precedente.

AREZZO A un anno dall’attivazione, il bilancio della pneumologia intensiva riabilitativa del San Donato è decisamente positivo. Il centro, primo in Toscana interamente pubblico dedicato alla riabilitazione ad alta intensità dei pazienti con grave disabilità respiratoria, ha già preso in carico 93 pazienti, offrendo un percorso completo dalla fase acuta fino al recupero funzionale. La struttura, inserita nella Uoc di pneumologia diretta dal dottor Raffaele Scala (nella foto), dispone di quattro posti letto ad alta intensità ed è parte di un piano interaziendale condiviso con l’azienda ospedaliera Universitaria Senese. Un modello organizzativo che punta a garantire continuità assistenziale e presa in carico globale, evitando ai pazienti trasferimenti fuori provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pneumologia riabilitativa del San Donato. Alta percentuale di recuperi e dimissioni Positivo il bilancio del primo anno di attività della Pneumologia intensiva riabilitativaSono 93 i pazienti che in un anno sono stati presi in cura dal centro di Pneumologia intensiva riabilitativa allestito all’interno della Uoc... Leggi anche: Ospedale Apuane, la diagnosi diventa ‘tascabile’: donato un ecografo wireless alla pneumologia Argomenti più discussi: Pneumologia riabilitativa del San Donato. Alta percentuale di recuperi e dimissioni; Positivo il bilancio del primo anno di attività della Pneumologia intensiva riabilitativa. Positivo il bilancio del primo anno di attività della Pneumologia Intensiva RiabilitativaAperto al San Donato di Arezzo un anno fa è il primo centro pubblico in Toscana dedicato alla riabilitazione ad alta intensità dei pazienti con grave disabilità respiratoria ... msn.com Al San Donato un percorso per la riabilitazione dei pazienti con grave disabilità respiratoriaArezzo, 8 maggio 2025 – Quattro posti letto destinati alla riabilitazione di pazienti con grave disabilità respiratoria. Sono quelli allestiti all’interno della UOC Pneumologia dell’ospedale San ... lanazione.it Grazie al tuo 5x1000 all’IRCCS Policlinico San Donato aiuti i ricercatori a perfezionare la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari e a sviluppare terapie sempre più mirate. Ogni progetto ci avvicina a percorsi di cura personalizzati, in grado di preveni - facebook.com facebook