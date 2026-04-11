Playoff Superlega Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Questa sera si gioca il terzo atto della semifinale scudetto tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La partita si svolge in un contesto di playoff della Superlega e rappresenta una tappa fondamentale per entrambe le squadre. I tifosi potranno seguire la sfida in diretta, mentre si attendono sviluppi e risultati che potrebbero influenzare l'esito della serie.

Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza, atto terzo. Scocca l'ora di scrivere un nuovo capitolo di questa semifinale scudetto, sperando naturalmente che sia positivo.La possibilità di chiudere anche questa volta il discorso anticipatamente è ghiotta, ma Max Colaci, nella conferenza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta