Plasma a Torrette l' Aoum precisa | Dati tracciati e verificabili unità non idonee all' utilizzo clinico in linea coi range

A Torrette, l'Aoum ha precisato che i dati relativi alle unità di sangue sono stati tracciati e verificati, confermando che alcune non sono adatte all'uso clinico secondo gli standard di riferimento. La tabella, proveniente dal Centro regionale sangue e relativa all’attività dell’Officina trasfusionale, si riferisce al periodo a inizio marzo 2026 e riporta 323 unità non idonee, 932 destinate alla ricerca e 379 consegnate all’industria.

ANCONA - La tabella trasmessa dal Centro regionale sangue, relativa all'attività dell'Officina trasfusionale, "riferita al periodo critico inizio marzo 2026" dà conto di "323 unità non idonee all'utilizzo clinico, 932 unità destinate ad attività di ricerca e 379 unità conferite all'industria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Scandalo plasma a Torrette, la difesa dell’AOUM: «La verità deve emergere ma è inaccettabile diffondere comunicazioni interne»Arriva ora la presa di posizione ufficiale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, tramite il suo direttore generale Armando Marco... Scandalo plasma, l’AOUM respinge le accuse: ‘No a strumentalizzazioni e rappresentazioni distorte"ANCONA - Centinaia di sacche di plasma gettate nei rifiuti e finite al centro dello scandalo che ha travolto l'ospedale di Torrette. Temi più discussi: Plasma a Torrette, le sacche non più utilizzabili saranno inviate all'ISS: Ecco a cosa serviranno; Ancona, il plasma al macero pure dopo i rinforzi, l’inchiesta si allarga. Report di Torrette: 323 le sacche sprecate negli ultimi due...; Plasma buttato, una seconda vita per le sacche inutilizzabili: All’Iss per i test. Acquaroli: Andava fatto prima; Sacche di plasma smaltite, la FP CGIL: Errori strutturali e personale insufficiente. Plasma inutilizzabile a Torrette, accesso agli atti di Mastrovincenzo (PD): chiesti numeri precisi sulle sacche in giacenza e già eliminateANCONA – Fare piena luce sul numero delle sacche di plasma non più utilizzabili e sul loro destino. È questo ... msn.com Torrette, sul plasma anche gli occhi della Corte dei Conti. Affare da 20 milioni, ipotesi di danno erarialeANCONA Uno scandalo di una portata tale che non poteva non passare sotto i riflettori della procura erariale. Anche la Corte dei Conti ha acceso un faro sul plasmagate scoppiato tra le ... corriereadriatico.it MISSIONE ARTEMIS II - L'arrivo al silenzio dell'Oceano, tra onde d’urto, plasma e scudi ablativi: ecco cosa accade davvero quando una capsula spaziale attraversa l’atmosfera terrestre - facebook.com facebook Tra poco scopriremo chi tra Angie, Plasma e Caterina continuerà il Serale di #Amici25! x.com