Plasma a Torrette l' Aoum precisa | Dati tracciati e verificabili unità non idonee all' utilizzo clinico in linea coi range

Il Centro regionale sangue ha comunicato i dati riguardanti le unità di plasma prelevate presso l’Officina trasfusionale nel periodo di inizio marzo 2026. Secondo le informazioni fornite, ci sono 323 unità non idonee all'uso clinico, 932 destinate a progetti di ricerca e 379 consegnate all’industria. L’Azienda ospedaliera universitaria ha precisato che i dati sono tracciati e verificabili, e che le unità non sono conformi ai parametri richiesti per l’utilizzo medico.

ANCONA - La tabella trasmessa dal Centro regionale sangue, relativa all'attività dell'Officina trasfusionale, "riferita al periodo critico inizio marzo 2026" dà conto di "323 unità non idonee all'utilizzo clinico, 932 unità destinate ad attività di ricerca e 379 unità conferite all'industria.🔗 Leggi su Anconatoday.it Scandalo plasma a Torrette, la difesa dell’AOUM: «La verità deve emergere ma è inaccettabile diffondere comunicazioni interne»Arriva ora la presa di posizione ufficiale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, tramite il suo direttore generale Armando Marco...